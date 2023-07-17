XXXII "Славянский базар" уже история: подведем итоги фестиваля и поговорим о рекордах

XXXII "Славянский базар" в Витебске отгремел. Он стал новой страницей в культурной жизни Беларуси. Все мировые соцсети наполнились нашим креативным контентом - ярким, музыкальным, творческим, освежающим, юмористическим, музыкальным и душевным. На фестивале прозвучали голоса представителей 35 стран. Состоялось более 200 мероприятий на 23 локациях.



Каким запомнится фестиваль фестивалей - репортаж Марины Романовской. Во время "Славянского базара" древний Витебск молодеет душой. Фестиваль - это особый ритм, в котором город над Западной Двиной живет уже тридцать два года. Здесь встречают звездные поезда, артисты не жалеют автографов, а сам Витебск, кажется, вообще не спит. Все это и есть неповторимая романтика "Славянского базара".

Это фестиваль радости, творчества, мира, созидания, дружбы, которую мы сохранили на протяжении долгих лет. Мы сохранили фестиваль, который собирает друзей. Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси



Мы нигде не видели ничего подобного, чтобы концерт шел до 6-7 утра, а зал полный. Никто не уходит. Покорить легендарную сцену Летнего амфитеатра - мечта начинающих артистов. Для участников 32-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни она уже сбылась.



Группа "На-На"





Моя самая главная цель была достойно представить свою страну на "Славянском базаре" и, я думаю, что у меня это получилось. Свои люди в зале, и это очень сильно мотивирует. На сцене голоса пятнадцати стран. Гран-при на пути в Армению. Первая премия у Самира Елчиева из Беларуси. Вторую разделили певцы из Италии и России. А третью жюри присудило представителям Казахстана и Узбекистана.



Самир Елчиев, обладатель первой премии 32-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2023" (Беларусь)

Столько добра, столько теплоты, столько любви мы получаем! Это огромный заряд. Только яркие эмоции фестивального лета увезли в свои страны участники детского музыкального состязания. Гран-при у Казахстана. А белоруска София Рустамова стала обладателем первой премии.

Дмитрий Маликов, председатель жюри XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2023"

Получить первое место на столь масштабном, престижном конкурсе - это очень достойно. Я очень счастлива, потому что я шла к этому 3 года, и наконец удача оказалась на моей стороне, у меня все получилось. Именно к таким вершинам, которых достигла Елена Спиридович - голос "Славянского базара", стремятся все конкурсанты. Заслуженная артистка Беларуси удостоена специальной награды Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Ее персональная звезда теперь на площади лауреатов.

София Рустамова, обладатель первой премии 21-го Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2023"

Я счастлива как никогда. Для меня каждый "Славянский базар" - это большое счастье, когда он начинается, и мечта об открытии нового, когда он заканчивается. Во время торжественного открытия Александр Лукашенко поблагодарил организаторов за сохранение особой атмосферы. А потом начал говорить о том, чего ждут в зале, - о мире и единстве. Беларусь все еще надеется на благоразумие соседей, что оно придет, потому что люди, культура, песни выше политических игр. Елена Спиридович, лауреат специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию"



"Девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах", - подчеркнул белорусский лидер.



"Славянский базар" - это встреча друзей. Новый формат Дней Союзного государства пришелся по душе гостям фестиваля. Здесь пели, танцевали и угощали. Знакомились с традиционными ремеслами регионов Беларуси и России. Наслаждались хореографическим искусством и оперой.





"Организаторы сделали все возможное, чтобы XXXII фестиваль внес огромный вклад в историю Беларуси. Не в историю музыкального искусства, а в тот этап развития страны - динамичный, который определяется Президентом Александром Лукашенко и его командой. Мы говорим о программах Союзного государства. И мы благодарны той практике, которую определяют национальные лидеры: Президент России и Президент Беларуси", -отметил важность мероприятий, которые проходили в рамках Дней Союзного государства, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.



Среди множества событий самым ярким стал большой гала-концерт "Союзное государство приглашает". Его посвятили народному артисту СССР Игорю Лученку - одному из самых известных советских композиторов, песни которого объединяли народы.



От Постоянного комитета Союзного государства тем, кто служит идеям братства, были вручены награды. Специального диплома "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России" удостоен председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.



Особый колорит на фестивальных улицах. Праздничную атмосферу создавали более 700 участников ярмарки. Протяженность торговых рядов на улицах во время "Славянского базара" составила более двух с половиной километров.

"Славянский базар" - это праздник для всех. Именно поэтому его так любят артисты, гости и, конечно, жители города над Двиной. Два десятка основных локаций! Ритмы форума искусств звучат в Летнем амфитеатре, в концертном зале "Витебск" и на открытой локации рядом. А еще в городе мастеров, на ярмарках, в музеях. Все это - легендарный фестиваль фестивалей!



Аншлаги на каждой из локаций. Уличные музыканты и перформеры феста "На семи ветрах" собрали стотысячную аудиторию.

Эмоции дарит наша выставочная программа, которая в этом году была рекордной, -двенадцать выставочных проектов. Это наша театральная программа - семь проектов. Многие говорят, что фестиваль уже не тот. Да, не тот. Где-то более современный. На "Славянском базаре" каждому проекту найдется место. Артисты и зрители сказали тридцать второму фестивалю "До новых встреч!", чтобы уже в следующем году собраться вновь, потому что Витебск, июль, "Славянский базар" - это уже традиция, которая объединяет всех нас.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

