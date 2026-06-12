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"Я благодарен своим учителям и командирам" - выпускник Минского суворовского военного училища
Минское суворовское военное училище провожает своих воспитанников в 70-й, юбилейный раз. 12 июня на площади Государственного флага с альма-матер попрощались 74 выпускника.
Юбилейный выпускной в Суворовском военном училище
12 июня 2026 года без преувеличения исторический день для выпускников Минского суворовского военного училища. На плацу - демонстрация того, чему научились ребята за 5 лет учебы, а еще строевой шаг, парадные кители и троекратное "ура".
В юбилейном, 70-м выпуске в строю четыре медалиста. Интересная деталь: эта рота последняя, в составе которой был специализированный взвод по греко-римской борьбе. Его бойцы за годы учебы собрали целую россыпь наград республиканского и международного уровня. Глядя на этих статных парней, чувствуешь гордость педагогов и родителей. Выпускники готовы с честью беречь традиции кадетского братства.
Денис Климович, выпускник Минского суворовского военного училища:
"Эти пять лет (вроде и долгий срок) для меня прошли незаметно, потому что каждый день был чем-то насыщен, проникнуты какими-то эмоциями. Я благодарен своим учителям, командирам за то, что привили мне качества самые важные, которые помогут стать настоящим офицером, так как я дальше собираюсь поступать в военный вуз Республики Беларусь".
"Я очень благодарен, что мои родители меня поддержали при поступлении в данное учебное заведение. Я планирую стать офицером и в будущем дойти до генерала, ведь говорят, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом", - поделился выпускник Минского суворовского военного училища Иван Новицкий.
Владимир Новицкий, отец выпускника Минского суворовского военного училища:
"Я считаю, что в стенах Суворовского училища очень многое дали моему сыну, воспитали его характер, сделали из него лидера".
"Качество образования Минского суровского военного училища тоже растет. У нас в этом году было очень много различных заграничных командировок по дружественным странам. В основном это страны СНГ: Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация. Рота, которая сейчас выпускается, в 2025 году участвовала в параде 3 Июля, а также участвовала в параде в Нижнем Новгороде. Рота занимала очень много призовых мест на международных соревнованиях", - рассказал первый замначальника Минского суворовского военного училища Андрей Лукашевич.
За историю училища путевку в жизнь здесь получили свыше 15 тыс. юношей. Нынешние суворовцы продолжают славные традиции предшественников, среди которых - видные государственные деятели, военачальники, десятки генералов. Пожелаем ребятам удачи и новых побед!