"Я благодарен своим учителям и командирам" - выпускник Минского суворовского военного училища

Минское суворовское военное училище провожает своих воспитанников в 70-й, юбилейный раз. 12 июня на площади Государственного флага с альма-матер попрощались 74 выпускника.

Юбилейный выпускной в Суворовском военном училище

12 июня 2026 года без преувеличения исторический день для выпускников Минского суворовского военного училища. На плацу - демонстрация того, чему научились ребята за 5 лет учебы, а еще строевой шаг, парадные кители и троекратное "ура".

В юбилейном, 70-м выпуске в строю четыре медалиста. Интересная деталь: эта рота последняя, в составе которой был специализированный взвод по греко-римской борьбе. Его бойцы за годы учебы собрали целую россыпь наград республиканского и международного уровня. Глядя на этих статных парней, чувствуешь гордость педагогов и родителей. Выпускники готовы с честью беречь традиции кадетского братства.

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Денис Климович, выпускник Минского суворовского военного училища:

"Эти пять лет (вроде и долгий срок) для меня прошли незаметно, потому что каждый день был чем-то насыщен, проникнуты какими-то эмоциями. Я благодарен своим учителям, командирам за то, что привили мне качества самые важные, которые помогут стать настоящим офицером, так как я дальше собираюсь поступать в военный вуз Республики Беларусь".

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"Я очень благодарен, что мои родители меня поддержали при поступлении в данное учебное заведение. Я планирую стать офицером и в будущем дойти до генерала, ведь говорят, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом", - поделился выпускник Минского суворовского военного училища Иван Новицкий.

Владимир Новицкий и Иван Новицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e799a2-640f-43dc-aa7f-f86add49c5ce/conversions/d6159bd3-bed0-4941-870b-37d5dbe6b541-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e799a2-640f-43dc-aa7f-f86add49c5ce/conversions/d6159bd3-bed0-4941-870b-37d5dbe6b541-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e799a2-640f-43dc-aa7f-f86add49c5ce/conversions/d6159bd3-bed0-4941-870b-37d5dbe6b541-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e799a2-640f-43dc-aa7f-f86add49c5ce/conversions/d6159bd3-bed0-4941-870b-37d5dbe6b541-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Новицкий и Иван Новицкий

Владимир Новицкий, отец выпускника Минского суворовского военного училища:

"Я считаю, что в стенах Суворовского училища очень многое дали моему сыну, воспитали его характер, сделали из него лидера".

"Качество образования Минского суровского военного училища тоже растет. У нас в этом году было очень много различных заграничных командировок по дружественным странам. В основном это страны СНГ: Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация. Рота, которая сейчас выпускается, в 2025 году участвовала в параде 3 Июля, а также участвовала в параде в Нижнем Новгороде. Рота занимала очень много призовых мест на международных соревнованиях", - рассказал первый замначальника Минского суворовского военного училища Андрей Лукашевич.