"Я благодарна всем за поддержку" - обладатель звания "Минчанин года - 2026" поделилась эмоциями

Белорусская столица душевно и масштабно отмечает День города. Минску - 959 лет.

С самого утра на всех площадках царит атмосфера праздника: фестиваль исторической реконструкции, молодежных субкультур, концерт "Минск моей души" у Дворца спорта. А на площади Свободы (у Ратуши) проходит торжественная церемония вручения почетного звания "Минчанин года".

Елена Кулешова

Елена Кулешова, продавец-консультант столичного универмага, обладатель звания "Минчанин года - 2026":

"Для меня это самая главная мотивация. Я благодарна всем за поддержку, за тепло, за веру в меня. Самая главная благодарность от покупателя - это их улыбка. Я рада, когда могу помочь им".

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