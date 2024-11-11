"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы

Сегодня стало известно, что белоруска, которая пострадала при пожаре в витебском торговом центре, выписана из больницы скорой помощи в Минске.



Напомним, ее спасли сотрудники МЧС с 4-го этажа. После в тяжелом состоянии отвезли в Витебскую областную больницу. Витебские врачи совместно с коллегами из столицы боролись за жизнь пациентки. Через неделю женщину доставили на спецтранспорте в Республиканский ожоговый центр в Минск. Спустя двое суток пострадавшую привели в сознание.

Татьяна Казеко, жительница г. Витебска: "Была на рабочем месте, работала. Собиралась на открытие елки. Закончив работу, не успела выйти. Уже начался вокруг дым. По одной лестнице попыталась спуститься, там уже внизу огонь был. На вторую лестницу попыталась пробежать - там тоже доступ был закрыт, было очень горячо все. Сейчас, конечно, я чувствую уже, не настолько, насколько было это раньше, но я чувствую. Я дышу уже".

Ольга Светлицкая, главврач Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Надо сказать, что термоингаляционные травмы при современных пожарах – очень частая причина смерти, даже при отсутствии ожогов, и очень тяжелый отягчающий фактор любого процента ожогов, которые случаются у людей, потому что в данной ситуации поражаются легкие. Вот у этой пациентки, которая оказалась самой тяжелой, и когда наша бригада туда приехала, там было больше 10 человек, проводили бронхоскопию, ребята работали всю ночь, отмывали. Мы называем отмыть легкие, то есть с помощью бронхоскопа выходят в дыхательные пути, и мы видим повреждения после пожара, видим голый налет от копоти".