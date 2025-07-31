"Я уверен, что и для Беларуси найдется свое место". Андреев о сотрудничестве с Бразилией

В фокусе белорусской дипломатии - "заряженность" на активные экономические контакты. А итогом должны быть реальные проекты, которые можно поставить на службу экономик наших стран.

Для Беларуси нет границ и расстояний для сотрудничества. Это показывает и наш опыт взаимодействия с крупнейшей экономикой Латинской Америки. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев рассказал о наших интересах в регионе.

В первую очередь он напомнил, что Бразилия - это во многом сельскохозяйственная страна. Это тысячи километров пастбищ и тысячи километров леса. По сути дела, это огромный потенциал сельскохозяйственных угодий.

"Регионы Бразилии различны по своему географическому положению, по сельскохозяйственному укладу, поэтому белорусская техника может быть востребована в разных областях Бразилии, совершенно с различной целью. Об этом говорят бразильские партнеры", - отметил он.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос возможной совместной работы по обеспечению белорусскими тракторами бразильских крестьян в рамках развития малых фермерских хозяйств. То есть там, где нужна малокубатурная техника, надежная, выносливая, но в то же время ремонтопригодная, не требующая больших затрат, удобная в эксплуатации, которая может быть по карману небольшому фермерскому хозяйству.