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"Я уверен, что и для Беларуси найдется свое место". Андреев о сотрудничестве с Бразилией
В фокусе белорусской дипломатии - "заряженность" на активные экономические контакты. А итогом должны быть реальные проекты, которые можно поставить на службу экономик наших стран.
Для Беларуси нет границ и расстояний для сотрудничества. Это показывает и наш опыт взаимодействия с крупнейшей экономикой Латинской Америки. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев рассказал о наших интересах в регионе.
В первую очередь он напомнил, что Бразилия - это во многом сельскохозяйственная страна. Это тысячи километров пастбищ и тысячи километров леса. По сути дела, это огромный потенциал сельскохозяйственных угодий.
"Регионы Бразилии различны по своему географическому положению, по сельскохозяйственному укладу, поэтому белорусская техника может быть востребована в разных областях Бразилии, совершенно с различной целью. Об этом говорят бразильские партнеры", - отметил он.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос возможной совместной работы по обеспечению белорусскими тракторами бразильских крестьян в рамках развития малых фермерских хозяйств. То есть там, где нужна малокубатурная техника, надежная, выносливая, но в то же время ремонтопригодная, не требующая больших затрат, удобная в эксплуатации, которая может быть по карману небольшому фермерскому хозяйству.
"Поэтому с учетом масштабов Бразилии, безусловно, различной линейки нашей сельскохозяйственной техники, в которой мы достигли значительных результатов, они видны по всему миру. У нас есть компетенции и соответствующие наработки, конструкторская школа, опыт поставок, опыт создания совместных предприятий. Здесь мы можем быть полезны. Однако надо понимать, что бразильский рынок очень конкурентный. На нем присутствуют все мировые производители, начиная от Китая и Индии, заканчивая Европой и Соединенными Штатами. Но я уверен, что и для Беларуси найдется свое место", - подытожил посол.