Сожгли тела вместе с постройкой: как немцы казнили семьи Ушкевич и Григоревич в Липниках

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В Щучинском районе Гродненской области продолжается работа по установлению обстоятельств гибели мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа были обнаружены ранее неучтенные захоронения семей Григоревич и Ушкевич. В программе "Война и мир" местные жители рассказали истории, которые восстанавливают картину трагедии.

Семьи Ушкевич и Григоревич проживали примерно в 3 км от тогдашней литовской границы. Дом, принадлежавший Ушкевичам, сохранился до наших дней. Когда начинались облавы, семьи уходили в леса, где были заранее подготовлены землянки. Люди то прятались, то возвращались - так продолжалось долгое время. Но однажды чувство страха исчезло: жители решили, что их хаты не попадают в поле зрения нацистов. Люди расслабились - и в одну из ночей в дома ворвались каратели.

Всех - и Григоревичей, и Ушкевичей - собрали в одном сарае, расстреляли, а затем сожгли тела вместе с постройкой.

Галина Григоревич, родственница расстрелянных в д. Липники, рассказала, что ее замужняя бабушка жила в деревне Якубовичи. В ту роковую ночь женщина вместе с трехлетней дочерью была у родителей в деревне Липники.

"Они долго не спали, потом легли и проснулись от стука в дверь. Зашли немцы. Всех в ночных сорочках вывели на улицу", - вспоминает Галина рассказ бабушки.

Галина Григоревич, родственница расстрелянных в д. Липники Щучинского раойна

Людей построили возле сарая. Одна из бабушкиных сестер, 15-летняя Валентина, попыталась убежать в поле, где росла рожь. Немец выстрелил и ранил ее, затем подбежал, схватил и потащил обратно в сарай.

Спасение благодаря другой фамилии

Бабушка Галины Григоревич после замужества сменила фамилию. У немцев был список жителей деревни Липники. Когда один из оккупантов спросил у женщины, где она живет, та ответила, что не здешняя, пришла в гости, живет в Якубовичах. Тогда немец отдал бабушке ее дочь и сказал: "Уходи", продолжила рассказ Галина.

Женщина ушла. До деревни Якубовичи был один-два километра. Она дошла до леса, оставила дочку у камня со словами: "Доченька, сиди и никуда не уходи". А сама побежала назад - увидела, что вспыхнул огонь.

Когда женщина прибежала в Липники, сарай уже полыхал. Немцев не было. Она пыталась открыть сарай, но крыша рухнула. Никто не выжил. Бабушка собрала только косточки сожженных и похоронила их на кладбище под молодой липкой, пересказала Галина Григоревич воспоминания родственницы.

Как пояснила председатель Остринского сельсовета Щучинского района Наталья Лебедевич, семьи Григоревич и Ушкевич связаны общей трагедией, но останки покоятся в разных могилах.

Всего на территории Остринского сельсовета 19 захоронений, из них 17 учтенных и 2 недавно добавленных. Это наибольшее количество среди всех сельсоветов Щучинского района. На этой территории во время Великой Отечественной войны действовало активное партизанское движение, работали подпольные комитеты. Фашисты творили настоящий геноцид белорусского народа - в деревне Зиняки было сожжено 419 мирных жителей и еще 65 человек из других населенных пунктов. Происходили расстрелы и в деревне Якубовичи.

"У нас наибольшее количество захоронений в Шучинском районе", - отметила председатель сельсовета.

Соседи хоронили, потому что родственники боялись

У Владимира Ушкевича в годы войны в д. Липники погибли дед, бабушка и дядя.

По рассказам местных, Ушкевичей выдали по наводке - их старший сын был в партизанах, также, возможно, сыграли роль соседские раздоры.

Тела всех троих нашли у входа - они полностью не сгорели. Хоронили соседи: родственники боялись.

Семья Григоревич пострадала за то, что пекла хлеб для партизан, рассказала Галина. Сдал местный полицай. Позже у его жены оказались вещи убитых.

Огласку трагедия, произошедшая в Липниках, получила примерно в 2022 году, когда стали разыскивать фамилию Григоревич и уточнять, те ли Ушкевичи живут здесь.

Люди 50-60-х годов рождения - дети тех, кто пережил геноцид. По словам председателя Остринского сельсовета, оставшиеся в живых родственники очень болезненно воспринимали эту тему и не хотели травмировать родных и близких. Многие свидетели и очевидцы уже ушли из жизни, унеся факты с собой. А у нынешнего поколения информация минимальна.

490 свидетелей и 235 осмотров

По словам прокурора Щучинского района Олега Величко, на сегодняшний день допрошено 490 свидетелей и потерпевших, из них 15 узников концлагерей и 14 их родственников. Проведено 235 осмотров мест происшествия - расстрелов, убийств, сожжений, а также частично или полностью уничтоженных населенных пунктов.

В годы войны на территории Щучинского района орудовали польские и литовские бандформирования, отметил прокурор. Местные жители называли их белополяками. 28 июня 1944 года, практически перед самым освобождением района, члены Армии Крайовой, служившие в то время полицаями, расстреляли и сожгли семьи Григоревич и Ушкевич - всего 7 человек. Эти факты стали известны из материалов уголовного дела.

"Я хочу, чтобы вы жили мирно"

Галина Григоревич помнит слова бабушки, которая говорила: "Я хочу, чтобы вы жили мирно, чтобы никогда не было войны. Я не хочу, чтобы люди видели то, что видела я. После этого я землю грызла. Вы понимаете, как это - остаться, когда все родные погибли…"

После освобождения Щучинского района в июле 1944 года часть полицаев ушла с отступающими немецкими войсками, часть осталась, рассказал прокурор Олег Величко. Они присоединились к польским бандформированиям и еще 4-5 лет после войны занимались бандитизмом: убивали, поджигали, воровали. По оценкам следствия, на их совести практически 90 % преступлений того времени.