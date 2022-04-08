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"Я даже помню лицо этого танкиста". Дочь минских подпольщиков Инна Галицкая в гостях у программы "Скажинемолчи"
Навечно останутся в памяти и военные события 40-ых. Про свое детство в годы Великой Отечественной и историю своей семьи в эфире программы "Скажинемолчи" рассказала уникальная гостья Инна Галицкая - дочь минских подпольщиков Татьяны и Константина Галицких, спасших из плена Ивана Кабушкина, Героя Советского Союза. Инна Константиновна поведала, как именно ее родителям удалось вызволить известного подпольщика Жана из лагеря военнопленных. После этого отец гостьи был арестован, а в 1942 году расстрелян в лагере смерти Тростенец. А мать - вдова с тремя детьми - осталась выживать в оккупированном Минске. Какой наказ перед смертью дал любящий муж Константин жене Татьяне, смогла ли она его исполнить? Об этом и о том, какое неизгладимое впечатление произвело на маленькую Инну появление командира танкового взвода Дмитрия Фроликова в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года - рассказала Инна Галицкая.
Я даже помню лицо этого танкиста. Такое это потрясение детства. И вот этот танк помчался, женщины все стоят, плачут, как вы понимаете, конечно, и осеняют их крестом. И буквально 5-6 минут - и пошли еще танки, три танка - это я точно помню, т. е. взвод. Это был командир Фроликов - Герой Советского союза. Через мою судьбу прошли два Героя Советского Союза - Фроликов и Иван Кабушкин.
А также о важности сохранения исторической памяти и рецепты патриотического воспитания детей и внуков - от гостьи программы. Об этом и многом другом смотрите в полной версии программы "Скажинемолчи" на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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