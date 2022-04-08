"Я даже помню лицо этого танкиста". Дочь минских подпольщиков Инна Галицкая в гостях у программы "Скажинемолчи"

Я даже помню лицо этого танкиста. Такое это потрясение детства. И вот этот танк помчался, женщины все стоят, плачут, как вы понимаете, конечно, и осеняют их крестом. И буквально 5-6 минут - и пошли еще танки, три танка - это я точно помню, т. е. взвод. Это был командир Фроликов - Герой Советского союза. Через мою судьбу прошли два Героя Советского Союза - Фроликов и Иван Кабушкин.

Инна Галицкая, дочь минских подпольщиков