Я. Кедми: До Польши никому нет дела, как и до Украины

У Польши все время иллюзии. Вот одна из иллюзий была, что у нее есть крыша. Польша уверена, что Америка ей поможет: или она ее покроет или кто-то в Европе. Польша не понимает, что до нее никому дела нет, так же, как и до Украины. Польша - это инструмент иногда более эффективный, иногда менее, только против России. Польша существует в глазах демократической Европы как одна из основных сил против России. Второе - это рабочий скот и быдло, которое работает на примитивных работах на демократический Запад. Больше ничего. .

Яков Кедми, политолог (Израиль)