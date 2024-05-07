"Я, мы - помним!": патриотическая акция Белорусского союза женщин

От Белорусского союза женщин прошла патриотическая акция "Я, мы - помним!". В Минском городском дворце культуры состоялся конкурс песни военных лет. Проникновенные композиции исполнили представительницы 19 первичных организаций БСЖ крупнейших промышленных предприятий страны. В концерте приняли участие и звезды белорусской эстрады.

Все прозвучавшие композиции - про любовь к жизни, своей Родине, про мир. Как отметили участники акции, важно, чтобы не только старшее, но и молодое поколение знало историческую правду и помнило уроки, которые вынесли из трагических событий Великой Отечественной войны.

