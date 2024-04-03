3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Я, мы - помним": в рамках акции к 80-летию освобождения Беларуси минчан пригласили навести порядок во дворах
Минское городское жилищное хозяйство объявило акцию "Я, мы - помним", посвященную 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БЕЛТА.
"В рамках акции будут выполнены работы по наведению порядка и благоустройству, озеленению дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают или проживали участники, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей", - рассказали в организации.
К акции приглашают жителей города, молодежь, трудовые коллективы, общественные организации. Поработать на благоустройстве можно во дворах жилых домов № 16 по ул. М.Танка в Центральном районе 4 апреля, №№ 13, 15, 17, 19 по ул.Левкова в Октябрьском районе 6 апреля, № 48 по ул.Калиновского в Первомайском районе 11 апреля, № 128а и № 133 по ул.Грушевской и № 126а по ул.Железнодорожной в Московском районе 13 апреля, № 2 по ул.Бачило в Заводском районе 16 апреля и № 6 по ул. Золотая Горка в Советском районе 20 апреля.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов