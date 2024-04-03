"Я, мы - помним": в рамках акции к 80-летию освобождения Беларуси минчан пригласили навести порядок во дворах

"В рамках акции будут выполнены работы по наведению порядка и благоустройству, озеленению дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают или проживали участники, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей", - рассказали в организации.

К акции приглашают жителей города, молодежь, трудовые коллективы, общественные организации. Поработать на благоустройстве можно во дворах жилых домов № 16 по ул. М.Танка в Центральном районе 4 апреля, №№ 13, 15, 17, 19 по ул.Левкова в Октябрьском районе 6 апреля, № 48 по ул.Калиновского в Первомайском районе 11 апреля, № 128а и № 133 по ул.Грушевской и № 126а по ул.Железнодорожной в Московском районе 13 апреля, № 2 по ул.Бачило в Заводском районе 16 апреля и № 6 по ул. Золотая Горка в Советском районе 20 апреля.