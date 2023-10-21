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"Я очень сильно люблю папу". В Малорите отец в одиночку воспитывает четверых детей
Папа может все, что угодно, только мамой не может быть. Но иногда обстоятельства вынуждают сделать и это. Съемочная группа АТН побывала в гостях у многодетный семьи Романович из Малориты, где папа сам воспитывает четверых детей.
Подробности у Анны Буйкевич.
Многодетная семья Романович
Синтезатор двенадцатилетняя Ирина Романович из многодетной семьи освоила самостоятельно с помощью интернета. Играть на нем - одно из самых любимых занятий девочки в свободное время.
Мы приобрели синтезатор несколько месяцев назад, и я за эти пару месяцев научилась играть много песен.
К слову, вся семья музыкальная. Младшие сестры Ирины - пятиклассница Лера и дошкольница Вероника - особенно любят танцевать.
Всего у папы Александра четверо детей. Самый младший - Артем. Мальчику чуть более года. А чуть менее года не стало их мамы. Воспитание детей, готовка и уборка - все семейные заботы легли на папу.
Сейчас уже потихоньку в это вникаю. Привыкаю. Так-то я все умел. Вот супы не умел варить. Сейчас уже умею. Стал запекать мясо, курицы. Что угодно практически
Помогают папе по хозяйству и дочки. К слову, Ирина, как самая старшая, больше всех следит за порядком. И это не потому, что папа ей так сказал. В этом, говорит Александр, очень на маму похожа. Пример с нее берут и младшие.
Материнской нежности им не хватает, которую я не могу заменить. А так. Они со мной постоянно. Если что вдруг у них случается, то ко мне приходят, говорят. Хочу их видеть добрыми, умными. Чтоб что-то в жизни понимали.
А еще девочки стараются ни в коем случае папу не расстраивать. Знают, что после школы сразу нужно делать уроки. И несмотря на свой юный возраст понимают: если что-то не получаются, нужно приложить больше усилий.
Папа наш очень добрый. И иногда он может, когда проснется утром, всякие шутки рассказывать и смешить нас, чтобы утром взбодрить и в школу просыпаться
Хороший. Очень много работает и очень вкусно делает кушать, умеет пиццу даже сам готовить. И мне нравятся макароны у него - очень-очень вкусные.
Я очень сильно люблю папу и сестричек, и братика.
Так же сильно их любит и Александр. Ведь дети - самое ценное и самое дорогое, что у него есть. А праздник - День отца - еще один приятный бонус в жизни семьи. Тем более, что папа его заслужил.
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