"Я очень сильно люблю папу". В Малорите отец в одиночку воспитывает четверых детей

Папа может все, что угодно, только мамой не может быть. Но иногда обстоятельства вынуждают сделать и это. Съемочная группа АТН побывала в гостях у многодетный семьи Романович из Малориты, где папа сам воспитывает четверых детей.

Подробности у Анны Буйкевич.

Многодетная семья Романович

Синтезатор двенадцатилетняя Ирина Романович из многодетной семьи освоила самостоятельно с помощью интернета. Играть на нем - одно из самых любимых занятий девочки в свободное время.

Мы приобрели синтезатор несколько месяцев назад, и я за эти пару месяцев научилась играть много песен. Ирина Романович, дочь

К слову, вся семья музыкальная. Младшие сестры Ирины - пятиклассница Лера и дошкольница Вероника - особенно любят танцевать.

Всего у папы Александра четверо детей. Самый младший - Артем. Мальчику чуть более года. А чуть менее года не стало их мамы. Воспитание детей, готовка и уборка - все семейные заботы легли на папу.

Сейчас уже потихоньку в это вникаю. Привыкаю. Так-то я все умел. Вот супы не умел варить. Сейчас уже умею. Стал запекать мясо, курицы. Что угодно практически Александр Романович, многодетный отец-одиночка

Помогают папе по хозяйству и дочки. К слову, Ирина, как самая старшая, больше всех следит за порядком. И это не потому, что папа ей так сказал. В этом, говорит Александр, очень на маму похожа. Пример с нее берут и младшие.

Материнской нежности им не хватает, которую я не могу заменить. А так. Они со мной постоянно. Если что вдруг у них случается, то ко мне приходят, говорят. Хочу их видеть добрыми, умными. Чтоб что-то в жизни понимали. Александр Романович, многодетный отец-одиночка

А еще девочки стараются ни в коем случае папу не расстраивать. Знают, что после школы сразу нужно делать уроки. И несмотря на свой юный возраст понимают: если что-то не получаются, нужно приложить больше усилий.





Папа наш очень добрый. И иногда он может, когда проснется утром, всякие шутки рассказывать и смешить нас, чтобы утром взбодрить и в школу просыпаться Ирина Романович, дочь

Хороший. Очень много работает и очень вкусно делает кушать, умеет пиццу даже сам готовить. И мне нравятся макароны у него - очень-очень вкусные. Валерия Романович, дочь

Я очень сильно люблю папу и сестричек, и братика. Вероника Романович, дочь