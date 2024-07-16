"Я плакал от боли и просил не убивать". Афганец рассказал о зверствах латвийских силовиков на границе

Избитый латвийскими силовиками афганец рассказал об издевательствах на границе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

"Власти Латвии продолжают безнаказанно уничтожать людей на границе. Возомнив себя вершителями судеб других народов, они позволяют себе делать выбор: люди какой национальности достойны жизни. Считая, что вправе унижать, жестоко избивать или вовсе лишать жизни просящих о помощи людей, они в очередной раз на весь мир демонстрируют свое зверство", - отметили в следственном ведомстве.

Днем 14 июля белорусские пограничники обнаружили вблизи границы избитого гражданина Афганистана. Несмотря на издевательства, мужчине удалось выжить. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в учреждение здравоохранения. С беженцем работал следователь.

В ходе допроса иностранец рассказал, что, несмотря на мольбу о помощи, военные Латвии его жестоко избивали до потери сознания. "Я плакал от боли и просил их только одного - не убивайте меня. Однако они продолжали наносить удары руками, ногами и дубинками, а также применяли электрошокер. После чего они вышвырнули меня на территорию Беларуси", - рассказал афганец.