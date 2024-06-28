"Я сейчас очень рискую, озвучивая это в публичном пространстве" - Наталья Эйсмонт о книге, в которой будет рассказана вся правда

В эфире программы "Скажинемолчи" пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала о планах выпустить книгу, в которой будет рассказана вся правда о том, что происходит сейчас и происходило в Беларуси на протяжении последних 30 лет.

"Может быть, это будет смелым заявлением, но я хочу сказать так: "Если все будет нормально, то книге быть". И точно не потому, что мне хочется удариться в какое-то писательство", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Она отметила важность этого момента и то, что враги белорусского государства оставят после себя все то вранье, которое сегодня просто льется рекой. "Мы должны, мы обязаны говорить - не сейчас, а когда сможем, когда нам разрешат об этом говорить. И момент наступит. Мы обязаны оставить после себя вот эту правду. Мы обязаны ее запечатлеть", - уверенапресс-секретарь Президента.

Но главное даже не в этом, пояснила она:"Я сейчас очень рискую, озвучивая это в публичном пространстве. Очень рискую, честно скажу. Но очень многие люди ко мне обращаются с вопросом про книгу, которую написал бы Президент. Понятно, что сейчас не до книг. И понятно, что сейчас мы даже не подступаемся к Президенту с этим вопросом. Но мы все понимаем, насколько это важно: это первый Президент нашей страны, и то, что знает он, естественно, не знает никто. Я очень надеюсь, я верю, что такая книга, или ряд книг, когда-то увидят свет".

"Скоро ли это произойдет? В нужный момент. Все должно происходить вовремя", - подытожила Наталья Эйсмонт.