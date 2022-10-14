"Я вообще ничего не знал". Белорусы не знают, зачем едут воевать в Украину?

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников в Украине. Что до Яна Папковича (одного из наемников), который в СИЗО, установлены лица, осведомленные о подготовке задержанных к выезду за границу с целью вступления в иностранные вооруженные формирования и участия в боевых действиях на стороне ВСУ, а также оказывающие им в этом содействия. Получены данные в отношении так называемых вербовщиков из числа белорусских граждан, вовлекших не только Яна в противоправную деятельность.