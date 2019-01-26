"Я знаю!" продолжает определять самых эрудированных школьников Беларуси

Условия сегодняшней телезадачи: 12 шестиклассников, 4 этапа и лишь 1 суперфиналист. Они не просто блистают с экранов телевизоров, но и знаниями на всю страну. Они знают, как называется большой африканский барабан, имеет ли чай срок годности, в какой серии фильмов есть персонаж дроид R2-D2, что за тройка изображена на картине Василия Петрова. Сдать телеконтрольную вместе с сильнейшими юными умами нашей страны может абсолютно каждый. Достаточно включить телеканал "Беларусь 1" сегодня и завтра в 13:35. Напомним, что уже определены 4 суперфиналиста.

