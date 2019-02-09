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"Я знаю!" продолжает отбор школьников для финальных игр

Кто станет третьим суперфиналистом среди 7-классников "Я знаю!"? Один из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании продолжает отбор школьников для финальных игр. Сегодня за место в телевикторине поборется последняя дюжина из 7-й параллели.
Существуют ли подледные вулканы, самая ли крупная рыба на земле синий кит, являлся ли император Китая потомком Солнца в древних поверьях. Если вы не знаете ответы на эти вопросы, то включайте "Беларусь 1" сегодня в 13:30 и проходите испытания перед экраном телевизоров вместе с учениками телекласса. А в воскресенье в это же время, на этой же кнопке за информационные панели игроков встанут 8-е классы.

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