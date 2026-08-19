Яблочный Спас: как проходит духовный праздник в Ляденском монастыре

19 августа в Беларуси отмечают Преображение Господне - один из главных православных праздников, который в народе называют Яблочным Спасом. В храмах вспоминают евангельское событие и явление Христом своей божественной силы на горе Фавор.

Также сегодня освящают плоды нового урожая: яблок, груш, слив и винограда. А еще в эти дни проходят духовные фестивали.

Подробнее о празднике и мероприятиях в этот день смотрите видео.