Яблочный Спас: как прошел духовный праздник в Ляденском монастыре

У православных верующих 19 августа - Преображение Господне или Яблочный Спас. Во всех храмах с утра прошли праздничные богослужения и традиционное освящение плодов нового урожая. Торжественно отмечают второй Спас и в деревне Малые Ляды Смолевичского района.

Преображение Господне или Яблочный Спас

Светлый праздник Преображения Господне - один из двунадесятых, самых важных на православном календаре. Ежегодно в неизменную дату - 19 августа - с утра в церковь спешат люди, чтобы принять участие в богослужении, причаститься и освятить плоды нового урожая. Корзины с дарами своих садов 19 августа принесли и прихожане Свято-Благовещенского храма в деревне Малые Ляды Смолевичского района. Здесь, на территории мужского монастыря, в большие праздники многолюдно, как говорят, яблоку негде упасть. На службу собираются местные жители, приезжают православные из столицы и из разных уголков Беларуси (см. видео).