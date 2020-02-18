Яблочно-овсяные оладьи

Нам понадобится: 1 стакан кефира, жирностью 1 %, 3 столовые ложки воды, 5 столовых ложек муки, 1 столовая ложка овсяных отрубей, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 яйцо, разрыхлитель, сахар, корица, яблоко, растительное масло.





Густое тесто

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем соль, корицу, кефир и воду. Затем добавляем разрыхлитель, муку, отруби и овсяные хлопья, еще раз все перемешиваем. Тесто должно получиться легким, пышным, густоватым.

Витамины в овсянке

Особое место в овсянке отводится витаминам из группы B. Они требуются центральной нервной системе человека для нормализации психоэмоционального фона и борьбы с бессонницей. Также витамины оказывают положительное влияние на кожу, волосы, зубы и ногти.

Яблоки режем на маленькие кусочки или натираем на крупной терке. Если яблоко очень сочное, добавьте в тесто немного больше муки. Перемешиваем.

Не срезайте с яблок кожуру

Большинство полезных веществ в яблоке сосредоточено сразу под кожурой. Срезая ее, вы лишаете яблоко почти всех его антиоксидантов, витаминов и микроэлементов.

Тесто накладываем столовой ложкой на горячую сковороду с растительным маслом. Когда нижний край оладий зарумянится, переворачиваем. Снимаем их со сковороды, кладем на блюдо, подаем со сметаной или греческим йогуртом.