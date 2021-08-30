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Яблочный сезон начался в Беларуси
В садахснимают урожай яблок. На юге страны, в Брестской области, сегодня успешно выращивают и зарубежные сорта этой культуры. Они хорошо адаптировались к местному климату.
Составит ли белорусский продукт конкуренцию импортному, по каким технологиям сегодня хранят и перерабатывают яблоки,узнавала Мария Тройнич.
В саду предприятия "Остромечево" урожай собирают очень бережно. Чтобы не нарушить технологию, яблоки с ветки нужно отщелкивать, а не тянуть. Так продуктне испортится и сохранит товарный вид. Сезон сбора только начался, а урожай уже радует. Плодов столько, что ветки буквально ломятся от веса. А площадь сада немаленькая -245 га.
Основных садоводов у нас 30-32 человека в сезон работает. Плюс дополнительно нанимаем людей, если не немного успеваем. Приезжает бригада до 70 человек. Стараемся убрать урожай до начала октября.
Созрели уже и сливы. В этом сезоне их планируют собрать 120 т. Правда, снимать плоды с веток пока не позволяет дождливая погода. Из-за влаги продукт может быстро испортиться.
В саду "Остромечево" десятки сортов яблок. Часть из нихбелорусские, они хорошо адаптированы к нашему климату. Это, например, сорт "слава победителям". Он отличается красивым ярко-малиновым цветом.
Впрочем, на юге Беларуси хорошосебя чувствуют и импортные сорта яблок. Вкусовые качестване хуже, ацена ниже. Поэтому такой товар составил серьезную конкуренцию привознымфруктам. За один день сборщики собирают 30 т урожая. И, по словам агронома, проблем с бытом не возникает.
Качество у нас хорошее. Мы сдаем на анализ в лабораторию, ежедневно проверяют. По качеству вопросов нет. Поставляем и в детские садики, и школы. Магазины, торговля берет. Базы закупают. Т.е. товар ходовой.
Хранение и переработка яблок
Урожай кладут в коробки, а затем отправляют во фруктохранилище. Оно находится неподалеку. Здесь создали особые условия консервации. Чтобы яблоки сохраняли свежесть, из камер выкачивают кислородинаполняют помещения азотом. Со склада плоды сразу увозят в торговые сети, организации, а также заграницу. Сегодня румяные белорусские яблоки охотно покупают в России. А частьотправят в собственную переработку. В "Остромечево" есть линия по производству яблочного сока.
В среднем выдавливаем около 100 т сока. Как показала практика, подходят более поздние сорта. И по своим качествам, и по сладости они лучше.
Попробовать свежевыжатый сок из белорусских яблок можно будет в октябре. Тогда начнут собирать самые поздние сорта.
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