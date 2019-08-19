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Яблоками и медом сегодня пахнет в храмах Беларуси

Православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас. В церквях проходят богослужения. С самого утра в Свято-Симеоновский собор в Бресте прихожане несут дары природы: фрукты и ягоды. После освящения их принято раздавать нуждающимся. Праздник Преображения выпадает на Успенский пост. Но в честь его в меню разрешается добавить рыбу.

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