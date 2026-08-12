Яблоневый рай по-белорусски: как хобби стало бизнесом с экспортным потенциалом

Краткий пересказ от ИИ

Не запретный плод, но настоящее золото садоводов. Белорусские фермеры научились выращивать яблоки, не уступающие по качеству заморским. Герои нашего репортажа начинали с 5 гектаров земли и небольшого сада.

А сейчас это масштабное предприятие, продукцию которого знают и любят у нас в стране и за ее пределами.

С виду обычное яблоко - привычный нам фрукт, однако в крестьянском хозяйстве это настоящий арт-объект. Только взгляните на его идеальную форму, равномерный цвет, а также глянцевый блеск. Такое разве что на картинках в учебнике можно увидеть. А здесь это выращено своими руками, так еще и наше - белорусское.

От скромного клочка земли до масштабного хозяйства и статуса "лучший в области"

Еще почти три десятилетия назад отец Игоря Абрамчика имел всего-то 5 гектаров земли и столько же тысяч яблоневых деревьев. Сейчас крестьянское хозяйство выросло более чем в 20 раз, но и на этом садоводы не планируют останавливаться.

"Когда что-то получается, всегда хочется бежать и двигаться вперед. Какой-то запал внутри не дает останавливаться", - говорит руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-АГРО" Игорь Абрамчик.

Ни опыта, ни практики не было, говорит экс-руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-АГРО" Александр Абрамчик. "Мы рисковали, - признается он. - Очень много сделано было ошибок, но они со временем все прошли методом отбора по сортам, а потом еще в Беларуси начала работать программа садоводства. Поддержка от государства. Выделялись площади. Программа и сейчас работает".

За плечами Игоря - 15-летний опыт. Он не просто продолжил дело отца, а создал современный яблоневый рай. Здесь установлены капельный полив, противоградовые системы и метод подкормки растений прямо в земле, а компьютерные модели помогают предсказывать даже развитие болезней, инфекций и появление вредителей на деревьях. Все показатели отображаются на экране смартфона.

И главный акцент здесь - это не просто вырастить, но и сохранить до весны без потери качества. Собственный хранилищный комплекс с газовой средой - и яблоко словно "засыпает" в атмосфере с минимальным содержанием кислорода и "просыпается" весной таким, будто его только что сорвали с дерева.

Игорь Абрамчик, руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-АГРО":

"Хорошее современное холодильное оборудование для микроклимата. Все хранилище компьютеризировано. У нас система, которая, понимая уровень этилена в хранилище, делает полный воздухообмен в камерах 4 раза в сутки".

Здесь трудится целая команда из 100 человек, а еще есть своя собственная техника: почти 20 единиц отечественных тракторов с необходимыми для садоводства прицепами.

Показатели яблоневого хозяйства выглядят так:

Более 200 гектаров сада

Плотность посадки - 2 500 деревьев на гектар.

Урожайность по яблокам достигает 80 тонн с гектара.

Продуманный и комплексный подход к садоводству - это философия качества и основа продовольственной безопасности страны. Личная мотивация для Игоря Абрамчика - это еще и задача главы государства, поставленная во время рабочей поездки в Молодечненский район.

Цель - стать номером один, - говорит Игорь Абрамчик и уверен, что этой цели они достигнут. Задачи от Президента мотивируют.

История Игоря Абрамчика в очередной раз доказывает - в мире нет ничего невозможного. Здесь самая современная техника и технологии. Такой процесс выращивания яблок ничем не уступает европейским стандартам.

Александр Абрамчик, экс-руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-АГРО":

"Это непередаваемо. Не только красиво, когда осенью урожай. Оно красиво и весной, когда цветет, и красиво, когда убрали яблоко. Сады зеленеют, сюда на фотосессии приезжают. Своеобразная красота, душа радуется и на природе все время".

Сейчас в хозяйстве более 20 сортов яблок, однако основных валообразующих два: осенний - "Белорусская сладкая", и поздний - "Алеся". Уже в начале осени развернется масштабный сбор продукции, которая отправится на полки магазинов. Хозяйство активно работает и на экспорт: продукция поставляется в Россию, Китай и ОАЭ. Но главный приоритет - прилавки отечественных магазинов.