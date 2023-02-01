Ядерное оружие - благополучие цивилизации, защита или иллюзия? Узнаем в проекте "Диспозиция"

Пока западные политики после поставок тяжелого вооружения Украине повышают ставки, наше Союзное государство готовит свои аргументы. Подробности в проекте "Диспозиция".

Теперь точно знаем, чего не хватает НАТО для победы в Украине. Поддержки Южной Кореи не хватает. А так бы… Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Сеул призвал республику оказать военную помощь Киеву. А, надо сказать, позиция у Южной Кореи по этому вопросу - если речь касается противоборствующих сторон - отрицательная. Но многих же удалось раскачать.

Если ты действительно веришь в свободу, в демократию и не хочешь, чтобы победили автократия и тирания, тогда им [Украине] нужны вооружения. Такова действительность. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Кстати, Сеул не прогнулся. А Штаты повысили ставки. Глава Пентагона Ллойд Остин не замедлил многозначительно заявить, что США готовы применить как обычное, так и ядерное оружие для защиты Южной Кореи. От Северной, разумеется. То есть теперь в ответ на подтверждение такой опции ожидается реакция Южной Кореи по Украине.

Это все к чему? А к тому, что ядерное оружие завоевывает нынче не только блогерскую среду и одиозные СМИ, а умы политиков и чиновников, которые наделены серьезными полномочиями. Военный атом уже не джокер, а обыкновенный инструмент давления. И никто уже идею с ядерным оружием не припаркует в дальнем углу.

Вот Европа. Не успели остыть от танковый страстей и подсчетов, кто сколько бронированных машин Киеву выделит, как акцент начал смещаться в сторону снарядов для этих самых тяжелых образцов. Так вот боезаряды к танкам, которые мир несут Украине, могут быть снабжены урановыми наконечниками. Россия незамедлительно отреагировала на международном уровне.

Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Их применение неизбежно ведет к заражению местности. Это произошло в Югославии, в Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями. Обнадеживает в этой ситуации только "оперативность" западного альянса. Танки, естественно, со снарядами начнут поставлять то ли весной, то ли к осени - сроки плавающие. Причем впечатление, что экспортеры только и ищут причины замедлить процесс. Вдоволь напиарившись на танковой теме, все наперебой теперь упоминают о трудностях логистики, ремонта, обслуживания, обучения экипажей. Кстати, НАТО на масштабных учениях весьма себе быстро перебрасывает крупные партии техники, а тут вот, ну, сами понимаете… Технические трудности. В общем, окошко для оптимизма остается. Константин Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

Главное для нас - использовать его правильно, не оказаться в арьергарде военного дела. И здесь, вроде, не спотыкаемся. Стремимся перенять передовой опыт. А потому в самых разных форматах работаем с россиянами. Даже если только нынешнюю неделю взять: завершились совместные летно-тактические учения, сейчас в рамках региональной группировки войск Союзного государства проходит проверка ряда подразделений. И все с учетом боевых действий в Украине.

А урановые сердечники и прочее? Этот вопрос давно гнал у нас кровь к головному мозгу, и потому ответ обозначили заранее: если вы, то и у нас найдутся аргументы. Примерно так он звучит, слабости и нерешительности здесь не будет.