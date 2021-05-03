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Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС

Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС

На Белорусской АЭС успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы управления и защиты) для начальной загрузки в реактор энергоблока № 2, - рассказали в госкорпорации.

Поставка свежего ядерного топлива выполнена по генеральному контракту на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.

Процесс входного контроля проводился профильными специалистами БелАЭС с участием представителей генерального подрядчика АО "Атомстройэкспорт" и завода-изготовителя топлива - Новосибирского завода химконцентратов.

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