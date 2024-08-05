Ядовитые змеи во дворах, захламленные мусорки, нехватка контейнеров. Генпрокуратура по всей Беларуси провела проверку в системе ЖКХ

Жители Борисова бьют тревогу! Окраину города буквально атаковали гадюки. Ядовитых змей находят у скамеек, на детских площадках. Нескошенная трава, захламленные мусорки, низкое состояние инфраструктуры - в том числе и это стало причиной появления змей.

А в Столине жители микрорайонов выстраиваются в очереди и ждут машину, чтобы выбросить мусор. Отсутствие контейнеров хоть и не нарушает законодательство, но делает подобный вывоз бытовых отходов весьма неудобным.

Эти и другие нарушения выявили в прокуратуре во время масштабной проверки системы ЖКХ. Как и когда изменится ситуация - подробности у Владимира Королева.

Борисов атакуют гадюки

"Вот здесь вот лежала (гадюка - прим. ред.) возле дерева. Дети приходили, здесь палкой и ковыряли, вот с травы отсюда выскочила. Там, в луже, дети палкой ковыряли. Мужик вышел, в банку ее занес. И за домом у них вообще огромная была", - рассказала местная жительница.





Жители этого дома в Борисове уже не раз видели гадюк. После проливных дождей ядовитых змей можно увидеть в нескошенной траве. Чтобы оградиться от ползающих соседей, соседи косят траву за свой счет.

"Я купила здесь квартиру 5 лет назад, не было такого. Как-то в прошлом году немножко они косили. В этом году наняли, 100 руб. отдали, у них покосили. На 115 сколько звоним, ничего", - сетует женщина.

Неухоженность, горы мусора и некошеная трава - причины появления гадюк в Борисове

Приход змей местные жители связывают с неухоженностью района. Лес рядом, траву не косят, мусор регулярно не вывозят, вот змеи и осваивают новые территории.

"Обычно тут все в мусоре, и машины объезжают, чтобы что-то остановиться выбросить. И не пройти, не проехать", - поделилась еще одна местная жительница. И отметила, что машины приезжают убирать мусор не каждый день.

Другой двор в Борисове живет без гадюк, но зато с горами мусора.

"Свезут мусор со всего частного сектора, выкидывают, потом свалка мусора. Я как-то выходил утром, мусор высыпал, аж крыса бежала", - не скрывает эмоции житель двора.

Большое количество контейнеров и накопительный бункер не справляются со своими обязанностями. Ежедневно мусор не вывозят, как на то указывает табличка. Вот и превращается двор в большую мусорную свалку.

Жители двора жалуются: "Народа здесь полно, мусорка одна", "Не часто убирают, мусора столько, что это просто кромешный ад".





Масштабная проверка генпрокуратуры системы ЖКХ

Подбрасывают мусор и дачники. Не желая организовать хранение отходов у себя, свозят мусор в этот двор. Вот и получается, что по нормам контейнеров хватает, а по объему отходов - нет.

Вопрос относится непосредственно к компетенции местных органов власти, которые в соответствии с законодательством "Об обращении с коммунальными отходами" и прочими законами и подзаконными актами являются регулятором, хозяином этой территории, утверждает, разрабатывает схемы обращения с отходами. В настоящее время предприятием осуществлена закупка мусоровозов, поданы заявки. В том числе МАЗ в ближайшее время отгрузит им необходимое количество мусоровозов. Алексей Филанович, замначальника управления - начальник отдела управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Основная причина, про которую говорят местные органы власти, это нехватка людей. Потому что территория большая, чтобы ее окашивать, особых объективных причин для того, чтобы не убирать и не вывозить мусор в принципе не имеется. Поэтому мы как раз-таки и требуем привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В том числе мы направили Инспекцию природных ресурсов охранных окружающей среды и соответствующее поручение о привлечении к административной ответственности виновных лиц жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Макаревич, прокурор Борисовского района

Кто следующий? Вынос мусора по очереди

А вот в Столине часть горожан, чтобы вынести мусор, выстраиваются в очереди. Жители окрестных домов отлично знают график работы мусоровоза. Много лет назад заведенный порядок существует и в других микрорайонах.

Предписание Генпрокуратуры не исполнено в полной мере

Еще 2 года назад Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушений в Столинский райисполком, но до сих пор оно не исполнено в полной мере.





Всего проживает где-то около 12,5 тысяч граждан в многоквартирном жилом фонде. Соответственно, по правилам ТКП для них необходима установка не менее 315 контейнеров. До конца не оборудованы все дворы многоквартирных застроек, что заставляет граждан подстраиваться под график выезда мусоровозов. Александр Федорович, прокурор Столинского района

Предписание прокуратуры никто не игнорирует, на все не хватает денег, уверяют в исполкоме.

Мы бы горели бы огромным желанием это одновременно все и сейчас сделать, но, учитывая экономику предприятия и другие направления, мы идем сейчас именно локально в фактах, где именно максимальное количество дворовых территорий. Сергей Стовба, зампредседателя Столинского райисполкома

Решение принято

Местными органами власти уже принято решение о переходе на контейнерный сбор отходов. Но необходимо отметить, что тот вид сбора отходов, который существовал до настоящего времени, законодательно не запрещен. Сейчас в Столине обустраиваются контейнерные площадки, закуплено необходимое количество контейнеров, изучается на местности стесненность условий, то есть необходимо при размещении контейнерной площадки соблюсти определенные требования Алексей Филанович, замначальника управления - начальник отдела управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

Масштабная проверка генпрокуратуры системы ЖКХ

Подобные проблемы касаются не только Столина и Борисова, здесь прокурорские проверки выявили наиболее вопиющие факты. Нарушения выявлены в каждом регионе страны и должны быть исправлены - заявляют в Генеральной прокуратуре.

Обнаружены факты, когда организации ЖКХ не рассматривали претензии граждан, либо рассматривали их ненадлежащим образом. Кроме того, выявлены случаи, когда жилищно-коммунальная услуга по вывозу мусора не оказывалось, при этом перерасчет по оплате населению не производился. После наших проверочных мероприятий произведен перерасчет. Андрей Караченко, начальник управления по надзору в сферах экологии и землепользования главного управления Генпрокуратуры Беларуси

По результатам проверок Генеральной прокуратурой внесены акты надзора и представления в систему ЖКХ. От организаций потребовано не просто устранить нарушения, важно вести контроль за качеством работы и внедрить систему оценки оказания услуг.