Ядвига Пилюк: женщина, подарившая Беларуси десятки сортов рапса

Золото с полей уже радует глаз белорусских аграриев. Беларусь на пятом месте в мире по реализации рапсового масла и в топ-10 мировых экспортеров.


Современные технологии ускоряют селекцию и помогают достигать миллионных урожаев. Об этом в новой серии проекта о сильных женщинах - "ОНА". Ее героиня - доктор сельскохозяйственных наук Ядвига Пилюк. Почти 40 лет она отдала изучению, селекции и продвижению рапса, создала порядка 60 сортов и 4 гибрида этой масличной культуры.

Героиня проекта уверена, что рапс - самая урожайная масличная культура в мире и наш валютный резерв. О женщине в сельском хозяйстве, инновациях и экспортном потенциале - в воскресенье, 17 мая, на "Первом информационном".

