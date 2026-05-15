Ядвига Пилюк: женщина, подарившая Беларуси десятки сортов рапса

Золото с полей уже радует глаз белорусских аграриев. Беларусь на пятом месте в мире по реализации рапсового масла и в топ-10 мировых экспортеров.





Современные технологии ускоряют селекцию и помогают достигать миллионных урожаев. Об этом в новой серии проекта о сильных женщинах - "ОНА". Ее героиня - доктор сельскохозяйственных наук Ядвига Пилюк. Почти 40 лет она отдала изучению, селекции и продвижению рапса, создала порядка 60 сортов и 4 гибрида этой масличной культуры.