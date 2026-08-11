Санкционная политика ЕС все больше бьет по экономике стран союза. Ущерб от санкций считают не государства, на которых они наложены, а те, кто так рьяно настаивал на их введении.

Эдикас Ягелавичюс, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":

"В этом смысле они выстрелили в ногу, введя санкции против Российской Федерации, вследствие чего подорожали очень сильно газ и нефть, так как у восточного соседа уже закупать их нельзя. Экономика поменялась. Прибалтика полностью перешла на западные субсидии, которые предназначены для милитаризации и войны".

По словам эксперта, сейчас в Прибалтике перестраивается весь бизнес, а вся Литва становится большим военным полигоном. "Экономическая логика полностью пропадает, так как страна как будто готовится к войне, а военная экономическая логика - это уже совсем другая вещь", - подчеркнул Эдикас Ягелавичюс.