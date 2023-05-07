Ягелавичюс о нацистах в Прибалтике: Когда им дадут команду, они все как зомби повылезают из всех щелей, это будет страшно

Нацисты уже приготовлены и выращены, они просто все ждут команду, когда им разрешат безнаказанно убивать. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал председатель Международного форума добрососедства Литвы Эдикас Ягелавичюс.

В 2010 году литовцы ездили к латышам на слеты антифашистов и устраивали обсуждения, почему там легионеры СС идут маршем на шествии в Риге, вспоминает политик. "Обсуждали эти темы и не могли подумать, что когда-нибудь наступит такая пора, что в Литве и Прибалтике, везде будет насаждаться идеология СС-легионеров. И сейчас повально сносят почти все памятники Великой Отечественной войны", - сожалеет он.

Людей, которые защищают памятники, которые за ними присматривали, по словам Эдикаса Ягелавичюса, сажают по тюрьмам. В Прибалтике образовалась целая плеяда заключенных. Политик с сожалением отметил, что среди заключенных есть его друзья и известные журналисты, которые были настоящими антифашистами.

Рассуждая, как это случилось, что фашизм поднимает голову, он сказал, что были "крысиные тропы", маршруты, по которым американские спецслужбы в концеВторой мировой войны множество нацистов, ученых и даже тех докторов, которые в концлагерях людей мучили, вывезли в Канаду, Соединенные Штаты, Аргентину. "Они их там выращивали, в каких-то инкубаторах держали их там. Когда пришло время, они их вернули к нам обратно".

Эдикас Ягелавичюс отметил, что в Литве президенты все были привезены из-за границы. "Они действительно были иностранные граждане. У нас бывший президент Валдас Адамкус был американцем. Все были привезены оттуда - и президенты, и наследники той идеологии".

По словам политика, сначала их привезли в Украину, сделали Майдан. Параллельно реализовывались планы и в прибалтийских странах: в Эстонии, Латвии, Литве. "Это, конечно, особо сильно не было видно. Это было как бы чуть-чуть припрятано. За государственные деньги их выращивали тоже в инкубаторах как бы незаметно, тихо. И сейчас, наверное, они уже ждут команды, - предполагает Эдикас Ягелавичюс. - Они уже приготовлены и уже выращены. И я думаю, что они просто все ждут команду, когда им разрешат безнаказанно убивать. Когда им дадут команду, они все как зомби повылезают из всех щелей, это будет, конечно, страшно. И не дай бог, чтобы такое случилось".

(Все ин