Яичница с цукини

Возьмем:



1 небольшой цукини,

2 куриных яйца,

смесь прованских трав,

сушеный чеснок,

растительное масло.

Кабачок нарезаем на тонкие пластинки с помощью овощечистки.

Ц

укини богаты углеводами, витамином А, а витамина С в них в два раза больше, чем в тыкве, а каротина больше, чем в моркови.

На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем пластинки цукини. Обжариваем с обеих сторон буквально пару секунд -цукини можно употреблять и в сыром виде.

Благодаря легкой усвояемости и низкой калорийности цукини являются одними из самых популярных овощей в диетах для похудения.

Солим, добавляем прованские травы и сушеный чеснок. Перемешиваем. На кабачки в сковороду вбиваем 2 яйца, готовим до состояния яичницы-глазуньи.

Подаем порционно со свежими овощами.