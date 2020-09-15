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Яичница с цукини
Возьмем:
- 1 небольшой цукини,
- 2 куриных яйца,
- смесь прованских трав,
- сушеный чеснок,
- растительное масло.
Кабачок нарезаем на тонкие пластинки с помощью овощечистки.
Ц
укини богаты углеводами, витамином А, а витамина С в них в два раза больше, чем в тыкве, а каротина больше, чем в моркови.
На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем пластинки цукини. Обжариваем с обеих сторон буквально пару секунд -цукини можно употреблять и в сыром виде.
Благодаря легкой усвояемости и низкой калорийности цукини являются одними из самых популярных овощей в диетах для похудения.
Солим, добавляем прованские травы и сушеный чеснок. Перемешиваем. На кабачки в сковороду вбиваем 2 яйца, готовим до состояния яичницы-глазуньи.
Подаем порционно со свежими овощами.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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