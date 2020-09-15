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Яичница с цукини

Возьмем:

  • 1 небольшой цукини,
  • 2 куриных яйца,
  • смесь прованских трав,
  • сушеный чеснок,
  • растительное масло.

Кабачок нарезаем на тонкие пластинки с помощью овощечистки.

Ц

укини богаты углеводами, витамином А, а витамина С в них в два раза больше, чем в тыкве, а каротина больше, чем в моркови.

На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем пластинки цукини. Обжариваем с обеих сторон буквально пару секунд -цукини можно употреблять и в сыром виде.

Благодаря легкой усвояемости и низкой калорийности цукини являются одними из самых популярных овощей в диетах для похудения.

Солим, добавляем прованские травы и сушеный чеснок. Перемешиваем. На кабачки в сковороду вбиваем 2 яйца, готовим до состояния яичницы-глазуньи.

Подаем порционно со свежими овощами.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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