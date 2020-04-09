Яичница с тыквой, помидорами и брынзой

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодняприготовим яичницу с тыквой, помидорами и брынзой. Возьмем:



100 граммов тыквы,

половину большого помидора,

80 граммов брынзы,

2 яйца,

сушеные итальянские травы,

специи,

зелень, желательно кинзу.

Тыкву очищаем от кожуры и семечек и нарезаем небольшими кубиками.

По мнению ученых, регулярное употребление тыквы укрепляет сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и половую системы, улучшает состояние кожных покровов, снижает риск развития злокачественных новообразований.

В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Нарезанную тыкву выкладываем в сковороду и обжариваем на сильном огне до мягкости примерно 4 минуты. Во время обжаривания тыкву слегка солим. Помидор режем на небольшие ломтики и добавляем в сковороду к тыкве. Продолжаем обжаривать на сильном огне еще примерно 2-3 минуты. Делаем 2 выемки в овощах и аккуратно вбиваем в них 2 яйца - важно не повредить желток.Присыпаем яйца солью, черным молотым перцем и смесью итальянских трав.

Характерный для итальянской кухни набор сушеных трав включает орегано, чеснок, базилик, чабер и лук. Но могут присутствовать и другие компоненты.

Накрываем сковороду крышкой и на среднем огне доводим яичницу до нужной степени готовности.Перекладываем яичницу с тыквой и помидорами на тарелку. Брынзу нарезаем небольшими кубиками и посыпаем ими яичницу. Подаем со свежей зеленью, в идеале с кинзой.