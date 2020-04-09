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Яичница с тыквой, помидорами и брынзой
На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква. Сегодняприготовим яичницу с тыквой, помидорами и брынзой. Возьмем:
- 100 граммов тыквы,
- половину большого помидора,
- 80 граммов брынзы,
- 2 яйца,
- сушеные итальянские травы,
- специи,
- зелень, желательно кинзу.
Тыкву очищаем от кожуры и семечек и нарезаем небольшими кубиками.
По мнению ученых, регулярное употребление тыквы укрепляет сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и половую системы, улучшает состояние кожных покровов, снижает риск развития злокачественных новообразований.
В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Нарезанную тыкву выкладываем в сковороду и обжариваем на сильном огне до мягкости примерно 4 минуты. Во время обжаривания тыкву слегка солим. Помидор режем на небольшие ломтики и добавляем в сковороду к тыкве. Продолжаем обжаривать на сильном огне еще примерно 2-3 минуты. Делаем 2 выемки в овощах и аккуратно вбиваем в них 2 яйца - важно не повредить желток.Присыпаем яйца солью, черным молотым перцем и смесью итальянских трав.
Характерный для итальянской кухни набор сушеных трав включает орегано, чеснок, базилик, чабер и лук. Но могут присутствовать и другие компоненты.
Накрываем сковороду крышкой и на среднем огне доводим яичницу до нужной степени готовности.Перекладываем яичницу с тыквой и помидорами на тарелку. Брынзу нарезаем небольшими кубиками и посыпаем ими яичницу. Подаем со свежей зеленью, в идеале с кинзой.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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