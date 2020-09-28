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Яичные гренки с бананом

Яичные гренки с бананом

Возьмем:

  • 4 ломтика тостового хлеба,
  • 2 яйца,
  • 1 банан,
  • сок одного апельсина,
  • столовую ложку сливочного масла,
  • корицу,
  • сахарную пудру.

Яйца взбиваем вилкой, добавляем свежевыжатый сок одного апельсина и примерно четверть чайной ложки корицы.

Корица снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов при этом оставляя хороший холестерин стабильным. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно принимать 120 мг корицы в день.

Берем 4 ломтика тостового хлеба. 2 из них смазываем сливочным маслом.Банан очищаем и нарезаем мякоть на тонкие кружочки.Важное достоинство бананов - высокий уровень содержания калия. Один плод обеспечивает до 9 % рекомендованной суточной потребности. Выкладываем кружочки банана на ломтики хлеба, смазанного сливочным маслом. Накрываем ломтиками без масла. Опускаем банановые бутерброды в яичную смесь и даем пропитаться. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем гренки. Обжариваем гренки с бананами на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. При подаче по вкусу посыпаем сахарной пудрой.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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