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Яичные гренки с бананом
Возьмем:
- 4 ломтика тостового хлеба,
- 2 яйца,
- 1 банан,
- сок одного апельсина,
- столовую ложку сливочного масла,
- корицу,
- сахарную пудру.
Яйца взбиваем вилкой, добавляем свежевыжатый сок одного апельсина и примерно четверть чайной ложки корицы.
Корица снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов при этом оставляя хороший холестерин стабильным. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно принимать 120 мг корицы в день.
Берем 4 ломтика тостового хлеба. 2 из них смазываем сливочным маслом.Банан очищаем и нарезаем мякоть на тонкие кружочки.Важное достоинство бананов - высокий уровень содержания калия. Один плод обеспечивает до 9 % рекомендованной суточной потребности. Выкладываем кружочки банана на ломтики хлеба, смазанного сливочным маслом. Накрываем ломтиками без масла. Опускаем банановые бутерброды в яичную смесь и даем пропитаться. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем гренки. Обжариваем гренки с бананами на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. При подаче по вкусу посыпаем сахарной пудрой.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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