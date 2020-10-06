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Яков Кедми: Карантин не панацея

"Карантинные меры неспособны остановить эпидемию коронавируса. Они приводят лишь к экономическому и социальному кризису, - утверждает бывший руководитель спецслужб Израиля Яков Кедми. - Локализировать эту проблему, но не закрывать страну. Нет в этом никакого эффекта. И в Израиле то же самое. Политики играют слишком долго. Большая часть населения уверена, что ограничения сейчас были приняты по политическим соображениям. Для того, чтобы прекратить демонстрации. Это не помогает".

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