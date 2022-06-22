Яков Кедми: Литва может потерять свою государственность

Вся эта мышиная возня квазигосударств, какие-то международные решения, пусть сначала станут государствами, а потом занимаются международной политикой. Пока они все больше и больше теряют основания для того, чтобы считаться с ними как с независимыми государствами. Украина с одной стороны, ну а эти прибалтийские как бы государства с другой стороны. Литва очень быстро может потерять свою государственность.

Яков Кедми, военный эксперт, политический аналитик (Израиль)