Яков Кедми: Никто и никогда не вмешивается во внутренние дела страны ради того, чтобы помочь ее народу

"Никто и никогда не вмешивается во внутренние дела страны ради того, чтобы помочь ее народу. Силы извне используют ситуацию в Беларуси для решения собственных политических и экономических целей", - такое мнение высказал бывший руководитель спецслужб Израиля Яков Кедми.

Эксперт о природе протестных настроений

И что получается? Наиболее активная политическая группа населения, активность которых подпитывается и деньгами, и хорошо поставленной пропагандой, вдруг определяет будущее страны. Вопреки тому, что хочет и думает большинство народа.



Есть заинтересованность глобальная Соединенных Штатов и американских спецслужб. Они работают всегда бок о бок с британскими.

