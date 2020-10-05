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Яков Кедми: Никто и никогда не вмешивается во внутренние дела страны ради того, чтобы помочь ее народу
"Никто и никогда не вмешивается во внутренние дела страны ради того, чтобы помочь ее народу. Силы извне используют ситуацию в Беларуси для решения собственных политических и экономических целей", - такое мнение высказал бывший руководитель спецслужб Израиля Яков Кедми.
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И что получается? Наиболее активная политическая группа населения, активность которых подпитывается и деньгами, и хорошо поставленной пропагандой, вдруг определяет будущее страны. Вопреки тому, что хочет и думает большинство народа.
Есть заинтересованность глобальная Соединенных Штатов и американских спецслужб. Они работают всегда бок о бок с британскими.
Поляки и литовцы, у которых традиционное отношение к Беларуси и белорусскому народу, к территории, которую занимает Беларусь. В лучшем случае или худшем случае для их интересов они согласны, чтобы Беларусь была под их протекторатом, под их влиянием".
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