Яков Кедми: Весь мир стоит на пороге огромных изменений, в том числе территориальных
Украина находится на пороге территориального раздела. Часть восточных областей просится в состав Российской Федерации. Западная Украина примеряет на себе польское подданство. В Закарпатской области депутаты еще с 2020 года поют гимн Венгрии, а сейчас отказываются поставлять топливо в другие регионы Украины. Ситуацию нашему каналу прокомментировал военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми.
Сенатор из Техаса сказал, что он предложит закон о выходе Техаса из состава США. Если уж Техас может выходить из США, почему Ровенская область не может выходить из Украины? А почему Гданьск не может объявить себя отдельной польской провинцией? А почему Тимишоара не может сказать, что мы независимые или хотим в Венгрию? Весь мир сегодня стоит на пороге огромных изменений, в том числе территориальных.
Какие страны могут потерять государственность? Кого на Западе хотели видеть в качестве альтернативы Владимиру Путину? Сможет ли международная турбулентность повлиять на устойчивость Беларуси? Об этом и многом другом смотрите в интервью с Яковом Кедми сегодня сразу после "Панорамы".