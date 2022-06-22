Яков Кедми: Весь мир стоит на пороге огромных изменений, в том числе территориальных

Сенатор из Техаса сказал, что он предложит закон о выходе Техаса из состава США. Если уж Техас может выходить из США, почему Ровенская область не может выходить из Украины? А почему Гданьск не может объявить себя отдельной польской провинцией? А почему Тимишоара не может сказать, что мы независимые или хотим в Венгрию? Весь мир сегодня стоит на пороге огромных изменений, в том числе территориальных.

Яков Кедми, военный эксперт, политический аналитик (Израиль)