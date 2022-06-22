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Яков Кедми: Вопрос с зерном надуманный
Вопрос с зерном - надуманный вопрос, не играет никакой роли.Об этом заявил военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми в "Актуальном интервью" в эфире "Беларусь 1".
Они пытались его разыграть пропагандистски. Не удалось -они его выбросили, считает эксперт. Большинство стран Европы действует по вопросу Украины так, как им приписывают извне, даже во вред своим государствам. "Это также накладывается на полную их неспособность понять, что происходит в Украине, какие проблемы это создает и как их решать", - сказал он.
Они просто катятся под давлением событий и тех, кто на них давит извне. Так что, Европа в вопросе Украины уже давно потеряла какой-то конструктивный вес.
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