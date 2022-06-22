Яков Кедми: Вопрос с зерном надуманный

Они пытались его разыграть пропагандистски. Не удалось -они его выбросили, считает эксперт. Большинство стран Европы действует по вопросу Украины так, как им приписывают извне, даже во вред своим государствам. "Это также накладывается на полную их неспособность понять, что происходит в Украине, какие проблемы это создает и как их решать", - сказал он.