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Янковский: Польша действует по указке Вашингтона
Европа находится под колпаком у Вашингтона, что явно не идет ей на пользу! Польское руководство - в полной зависимости от США и готовности воплощать идеи заокеанских кураторов, оно может действовать в ущерб национальным интересам.
По мнению польского политолога Томаша Янковского, основы внешней политики страны формулируются в Вашингтоне и лишены всей самостоятельности.
Для европейских стран очень важен престиж. Они хотят показать европейским народам, что они более важны, чем Россия, чем восточные страны, и потому они не могутак официально сказать, что мы проиграли, что санкций уже не будет. Эффект санкций против Белоруссии, что не будет удобрений для крестьян. Это тоже проблема продукции. К сожалению, в Польше власти зависимы от политической воли Запада, но, думаю, что больше США даже, чем Германии, и они будут просто так делать, как в Вашингтоне скажут. Но если посмотрим на такие страны, как Германия, Италия, там тоже уже есть дискуссия по санкциям. Франция, где мы можем уже увидеть, что президент Макрон уже очень бы хотел договориться с восточными странами, но просто у него нет возможности. И только по решению таких больших стран Европы можем ждать эффекта в Польше. Но, к сожалению, я бы хотел, чтобы мы были независимая страна с независимой политикой, но просто привык, что такой возможности пока нет.
Фото: pixabay.com
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