Янковский: Польше грозит гуманитарный кризис из-за украинских беженцев

3 миллиона и еще 2 миллиона раньше (в последние 8 лет приехало). Это знаете 5 миллионов людей из Украины сейчас. Это, конечно, гуманитарная катастрофа. Потому что у нас нет возможности, чтобы всем им помогать, чтобы им дом, работу дать и т.д. Польша - это небогатая страна, у нас тоже очень много долгов, есть у нас тоже проблемы с инфляцией. В нашей экономике после пандемии есть много проблем. Конечно, потому что польское правительство сделало несколько таких законов. Но сейчас в законодательстве нет равенства между украинцами и поляками. Просто украинцам можно больше. Например, если поляк хотел медицинской страховки, он должен работать, а для украинских людей страховка сразу есть только потому, что у них украинский паспорт. И это будет тоже плохо для отношений поляков к украинцам.

Томаш Янковский, политолог (Польша)