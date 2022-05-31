3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Янковский: Польше грозит гуманитарный кризис из-за украинских беженцев
В Польшу после начала боевых действий в Украине перебралось рекордное количество беженцев. На данный момент их число составляет три миллиона.Такое мнение нашему телеканалу высказал польский политолог Томаш Янковский. По его словам, ситуация давно вызывает недовольство у польского общества и может привести к гуманитарному кризису в стране, при котором просто не хватит средств на содержание украинских переселенцев.
3 миллиона и еще 2 миллиона раньше (в последние 8 лет приехало). Это знаете 5 миллионов людей из Украины сейчас. Это, конечно, гуманитарная катастрофа. Потому что у нас нет возможности, чтобы всем им помогать, чтобы им дом, работу дать и т.д. Польша - это небогатая страна, у нас тоже очень много долгов, есть у нас тоже проблемы с инфляцией. В нашей экономике после пандемии есть много проблем. Конечно, потому что польское правительство сделало несколько таких законов. Но сейчас в законодательстве нет равенства между украинцами и поляками. Просто украинцам можно больше. Например, если поляк хотел медицинской страховки, он должен работать, а для украинских людей страховка сразу есть только потому, что у них украинский паспорт. И это будет тоже плохо для отношений поляков к украинцам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе