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Январские малыши свой первый новогодний подарок получат прямо в роддоме
Малыши, которые родятся в январе следующего года, свой первый новогодний подарок получат прямо в роддоме. В нашей стране уже начали формировать коробочки со всем необходимым для новорожденных. Сегодня похожие проекты уже реализуются более чем в 80 странах мира. По статистике, только в Минске ежемесячно рождаются более 1700 младенцев. На складе уже в ближайшее время планируют упаковать две тысячи подарочных боксов.
Пока содержимое подарочных коробок кураторы проекта держат в тайне, но уже известно, что кроме необходимых малышу продуктов там будут письма от заслуженных матерей нашей страны, которые поделятся секретами воспитания.
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