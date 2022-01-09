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Японец Хитоши Танака стал братом Антонием - о православном пути белорусского самурая
Наш следующий герой из Японии вникает в православие, пишет стихи на матчынай мове.
Хитоши Танака в мае прошлого года - как раз на Пасху - стал братом Антонием. Свои совершенно атеистические взгляды пересмотрел благодаря приходу при минском храме Николая Японского. Думал долго и все же прошел таинство крещения.
Теперь уже Антона можно увидеть каждое воскресенье на службе. Паковать чемоданы в родную Японию отказывается наотрез. Уж очень привык к белорусам. А скоро получит и диплом молодого ученого-журналиста в БГУ.
Наша съемочная группа оторвала Хитоши-Антона от учебы и провела с молодым человеком Сочельник.
Рассказывает Лидия Заблоцкая.
Я в Японии у одной русской преподавательницы учился языку. И она порекомендовала дальше учиться в Республике Беларусь. Мне очень понравился русский язык, потому что мне нравились русские и белорусские спортсмены.
Хитоши оказался один на один с чемоданом в белорусском аэропорту в 2011-м. Сразу после атомной катастрофы на Фукусиме. Белорусы, сопереживая, помогали здесь и экскурсиями, и первыми драниками, и ориентированием в образовательных лабиринтах. Загорелся журналистикой и стал вникать в науку спортивной направленноси. Уже сегодня у аспиранта Танака финальная редактура его научного труда.
Иногда Хитоши "выныривает" из научных глубин и примеряет на себя образ литератора. Уже перевел книгу рассказов молодой минской писательницы на японский. Пробует писать и сам, есть даже несколько четверостиший на мове. Вдохновляют наши "Песняры".
Своеобразный геройский поступок он совершил 7 месяцев назад - на Пасху. Атеист Хитоши уверовал. Крестился - теперь он православный брат Антоний.
Я сам выбрал, потому что Антон - ласковое Антоша. Тоша - Хитоши. Похоже, да? Почему я решил православным стать? Я уже 10 лет здесь. Белорусскую культуру я принимаю. Еще мне нравится такая пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не ходить". Поэтому раз уж здесь, я решил жить, почему бы нет?".
В Японии, кстати, именно самураи первыми принимали христианство. Традицию не оставили в летописях. И вот вам пример: в 2015-м голливудский актер Хироюки Тагава - японец отроду - тоже перешел в православие. Идеальный злодей из "Мортал Комбат" в свои 65 всерьез крестился в Москве и получил новое имя - Пантелеймон.
Наш Хитоши с нашумевшей голливудской историей не сталкивался - идет своим путем, как настоящий самурай. Не шуток ради. И не во благо пиара храма Николая Японского. Первокурсник журфака и атеист в одном флаконе пришел на открытие небольшой церквушки среди панельных высоток за компанию.
Японцы, в принципе, очень застенчивые люди. При такой сверхделикатности и неумении предложить себя для коммуникации, конечно, создать среду было для Хитоши сложно. А христианская община - это, в принципе, модель своеобразная семьи. Комньюнити.
Хитоши не раз посещал Свято-Духов и Петропавловский соборы, бывал даже в духовной академии, но все равно каждое воскресенье ездит за 15 километров от общежития в этот храм на Каменке. Помогает обустраивать церковную инфраструктуру.
Человеческие мосты он уже успешно навел: друзей по церковной службе сопровождал в туре по Японии. А они в свою очередь дружелюбно приняли семью Хитоши в Минске.
Сам японец не исключает, что в Беларусь на ПМЖ перевезет и маму, которая не прочь тоже принять православие. А пока в воскресной школе при храме дает мастер-классы по каллиграфии. Параллельно учится и сам исповедоваться и читать Библию.
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