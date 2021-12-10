Япония направит $500 тыс. для помощи беженцам на белорусской границе

Пока страны Запада цинично глядят на беженцев из-за колючей проволоки, правительства на другом конце света не могут оставить без помощи обездоленных людей. Япония выделила 500 тыс. долларов на улучшение гуманитарной ситуации для беженцев, застрявших на границе ЕС. Средства будут направлены на продукты питания, одежду, медицинское обеспечение и предоставление защиты. Тем временем прогрессивная Европа создает лагеря, разлучает семьи и отбирает у узников средства связи. О какой-либо финансовой помощи речь даже не идет.