Японская жимолость на белорусской земле: семья фермеров выращивает суперфуд под Минском

В самом разгаре сейчас сбор ягодного урожая. Настоящий витаминный изыск выращивают прямо под Минском. Семья фермеров Сидоровых вывела выращивание жимолости на промышленный уровень.

15 лет назад все начиналось как эксперимент с голубикой. Проект получился и дал старт новым идеям - заложить плантацию жимолости. Культура - коренная жительница Японии и Дальнего Востока России, но сегодня она прекрасно чувствует себя на белорусской земле.

Первые тонны урожая уже распробовали покупатели. По вкусу сладкие плоды напоминают смесь голубики, черники, земляники и считаются мощным природным суперфудом из-за рекордного содержания антиоксидантов.

"Я впервые попробовала жимолость, когда была в экспедиции в Заполярье. Там мне рассказали об этой ягоде и ее пользе. Когда я уже стала фермером и узнала, что выводят новые сорта, меня заинтересовало это. Мы поездили, попробовали ягоду и решили, что это большая перспектива. Мы ждали 6 лет, чтобы оценить каждый сорт по приспособленности к промышленному производству", - поделилась заместитель главы крестьянско-фермерского хозяйства Елена Сидорова.

Жимолость полезная, но очень хрупкая ягода, чтобы доставить ее в магазин, необходимо холодильное оборудование. Кроме того Сидоровы поставили цель в целом продлить срок витаминного продукта на прилавках. Обратились за помощь в Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Идею приняли. И теперь уже в собственный цех заморозки на хранение поступают первые ягоды.