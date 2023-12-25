ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Японский исследовательский модуль готовится высадиться на поверхность Луны

Японский исследовательский модуль готовится высадиться на поверхность Луны

Япония впервые успешно вывела свой первый исследовательский модуль SLIM на орбиту Луны. Аппарат готовится высадиться на поверхность естественного спутника Земли уже 20 января, сообщаетРИА Новости.

Модуль был запущен в сентябре на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима. Он успешно отделился и вышел на заданную траекторию. Модуль называют умным, при его разработке пристальное внимание уделено точности посадки. Теперь вместо разброса в 10 км он должен будет опуститься на заданную позицию с погрешностью всего в 100 м.

В случае успешной посадки SLIM Япония станет пятой по счету страной, отправившей модуль на Луну.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все