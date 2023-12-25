Японский исследовательский модуль готовится высадиться на поверхность Луны

Модуль был запущен в сентябре на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима. Он успешно отделился и вышел на заданную траекторию. Модуль называют умным, при его разработке пристальное внимание уделено точности посадки. Теперь вместо разброса в 10 км он должен будет опуститься на заданную позицию с погрешностью всего в 100 м.