Яркая белорусская победа на II Играх стран СНГ

Белоруска Мария Гнедчик на II Играх стран СНГ выиграла золото в современном пятиборье, а ее подруга по команде Мира Бурая стала серебряным призером. В турнире пятиборцев выступают молодые спортсмены, поэтому в программе нет состязания в конном спорте. Все остальные дисциплины - фехтование, плавание и комбинированный бег со стрельбой - прошли в яркой и запоминающейся борьбе.

Пятью медалями, в том числе четырьмя командными, порадовали и наши стрелки. Еще одну награду - бронзу - завоевал Арсений Ливанцов по итогам индивидуального турнира. На этом состязания по пулевой стрельбе завершились.