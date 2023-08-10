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Яркая белорусская победа на II Играх стран СНГ

Белоруска Мария Гнедчик на II Играх стран СНГ выиграла золото в современном пятиборье, а ее подруга по команде Мира Бурая стала серебряным призером. В турнире пятиборцев выступают молодые спортсмены, поэтому в программе нет состязания в конном спорте. Все остальные дисциплины - фехтование, плавание и комбинированный бег со стрельбой - прошли в яркой и запоминающейся борьбе.

Пятью медалями, в том числе четырьмя командными, порадовали и наши стрелки. Еще одну награду - бронзу - завоевал Арсений Ливанцов по итогам индивидуального турнира. На этом состязания по пулевой стрельбе завершились.

В Орше продолжаются полуфинальные поединки боксерского турнира, а в Бресте стартовали финальные заплывы. Так что ждем новых медалей в белорусской копилке. Все результаты дня традиционно будут подведены в программе "Панорама" на "Беларусь 1" и в "Дневнике II Игр стран СНГ".

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