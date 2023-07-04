Яркая и убедительная кульминация Дня Независимости - тысячи белорусов объединились у стелы "Минск - город-герой" и спели гимн вместе

Ты понимаешь, что в Украине, ты понимаешь, что во Франции, ты понимаешь, что в других странах, и ты осознаешь, что наша страна единственная в мире показала всем, что эти трудности театрализованные можно преодолеть, выстоять и победить в такой неравной схватке и борьбе. Наше творчество оно направлено на эту борьбу.

Сестры Груздевы, певицы