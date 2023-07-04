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Яркая и убедительная кульминация Дня Независимости - тысячи белорусов объединились у стелы "Минск - город-герой" и спели гимн вместе
В кульминации дня страна "Спела гимн вместе". Красивой традиции - ровно 20 лет. В сводном хоре - жители больше сотни городов Беларуси. Голоса областных центров в созвучии со столицей, которая собралась у стелы "Минск - город-герой". Их записала Лидия Заблоцкая.
Тот самый вечер, когда неважно, кто ты по профессии, сколько тебе лет, и из какого города. Читаешь в глазах каждого эйфорию от любви к Беларуси.
Помните, была такая фраза, "нам песня строить и жить помогает". Проходят года, десятилетия, а принцип тот же, сложное время, непростое, но вместе есть шанс преодолеть эту беду. Беларусь уже выстояла, теперь надо представить будущее.
Так испокон веков сложилось: на любой праздник наша нация поет. Все вместе - сводным хором.
Вот такой должна быть Беларусь, когда мы ее делаем сами, счастливой, сильной, замечательной, и пусть так будет всегда.
В Минске два часа распевались. Разогревали связки, но какими песнями! Что ни трехминутная история, то расклад "формулы мира". Воспевали наши ценности.
Ты понимаешь, что в Украине, ты понимаешь, что во Франции, ты понимаешь, что в других странах, и ты осознаешь, что наша страна единственная в мире показала всем, что эти трудности театрализованные можно преодолеть, выстоять и победить в такой неравной схватке и борьбе. Наше творчество оно направлено на эту борьбу.
В 22 часа 55 минут по Минску белорусов определенно слышали в космосе. Голоса 115 городов объединил наш музыкальный символ независимости. Гимн Республики. Так повелось с 2003 года. Связанные одним мотивом - "мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі", поют главную песню Беларуси.
Витебск. На главной сцене задавал ноту сводный хор артистов, военнослужащих, правоохранителей и молодежи.
В эти же минуты многоголосьем звучал и Гомель. Тот уникальный момент, когда и дирижер не нужен.
Эпицентром республиканской акции стал традиционно Минск. Причем стихийные хоры образовались сразу у нескольких сцен. Но те, кто остался у экранов телевизоров, подпевал моим коллегам, что находились как раз у стелы "Минск - город-герой".
Вот так уже 20 лет мы всей страной исполняем гимн - эта теплая акция, независимо от того, какие у вас вокальные способности и кто вы по профессии, так важно объединяться вместе, чтобы наша страна была сильнее, в том числе и благодаря нашим тембрам.
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