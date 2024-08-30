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Яркая программа с сюрпризами - Белорусский союз женщин подвел итоги ежегодной республиканской акции "Соберем портфель вместе"
В парке Горького в Минске сегодня царила атмосфера праздника и веселья. Белорусский союз женщин подвел итоги ежегодной республиканской акции "Соберем портфель вместе". Событие стало ярким завершением лета и настоящим подарком для всех школьников и их родителей. Для гостей подготовили насыщенную программу - интерактивные площадки, фотозоны, угощения и многое другое.
О самых ярких моментах праздника - Сергей Ладысев.
Громко, красочно и многолюдно - так коротко можно описать этот праздник. Интерактивные площадки, фотозоны, дегустации сладостей - это лишь часть всего веселья.
Игры, конкурсы и интерактивные площадки
Напомнить детям правила безопасного поведения перед новым учебным годом решили представители МЧС и МВД, но в игровом формате: что находится в коробке, телефонная будка, "монополия" и еще ряд других видов развлечений.
Также можно побыть в роли спасателя. Только сперва нужно надеть спецформу и поехали.
Свою интерактивную площадку представила и Белтелерадиокомпания. Тот, кто хочет побыть в роли ведущего, может почитать текст с суфлера. Также наших малышей будут развлекать всеми любимые герои из программы "Калыханка" (как, например, мишка). И, конечно, интерактивно-музыкальную программу представило Белорусское радио.
Каждый мог поучаствовать в розыгрышах и получить приятные призы от нашего медиаходлинга - брендовые кепки, кружки, флаги. Кроме того, Союз женщин Белтелерадиокомпании активно подключился к акции "Собирем портфель вместе".
Республиканская акция Союза женщин "Соберем портфель вместе" с каждым годом набирает обороты. Сегодня видим в парке Горького очень много детей, очень много родителей. Все счастливы. И от этого у нас на душе тоже становится очень хорошо. Мы везде по парку поставили специальные корзины, где каждый может оставить свои принадлежности для того, чтобы сделать праздник малышам, которые остались, возможно, по каким-то причинам без попечения родителей.
На праздник приехали и многодетные семьи со всей страны. В торжественной обстановке им вручили символические подарки.
Из каждого региона приехали многодетные семьи. Но акция охватила не только семьи биологические, многодетные, но это и социально-педагогические центры, дома-интернаты. Это также ЦКРОиРы, центры коррекционного развития. Для нас чужих детей не бывает. Мы каждый год собираем и еще направляем предметы для школы детям, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации.
Второй год подряд мы проводим такую финальную историю, заключительную историю акции. В прошлом году она была возле Национальной библиотеки, в этом году она в парке Горького. Делаем это специально для того, чтобы детям создать такое особое настроение детям и родителям перед походом в школу, чтобы они такие заряженные пришли 1 сентября, у них было хорошее настроение.
Финальный аккорд праздника - красочный концерт с участием артистов белорусской эстрады, также проводили розыгрыши и вручали приятные призы.
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