Яркая программа с сюрпризами - Белорусский союз женщин подвел итоги ежегодной республиканской акции "Соберем портфель вместе"

Республиканская акция Союза женщин "Соберем портфель вместе" с каждым годом набирает обороты. Сегодня видим в парке Горького очень много детей, очень много родителей. Все счастливы. И от этого у нас на душе тоже становится очень хорошо. Мы везде по парку поставили специальные корзины, где каждый может оставить свои принадлежности для того, чтобы сделать праздник малышам, которые остались, возможно, по каким-то причинам без попечения родителей.

Алеся Высоцкая, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании