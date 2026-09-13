Яркие эмоции Дня города: как белорусская столица отметила свой 959-й день рождения

Белорусская столица ярко отпраздновала свой 959-й день рождения. Для жителей и гостей города подготовили более 100 разноплановых проектов: мастер-классы, викторины, а также выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства, где каждый мог найти занятие по душе.

Праздничные мероприятия традиционно открылись торжественной церемонией возложения цветов у обелиска "Минск - город герой". В памятной акции приняли участие руководители и представители городских властей, общественных организаций, а также ветераны и молодежь.

Минск масштабно, атмосферно и колоритно отметил свой 959-й день рождения. Праздник заглянул во все районы мегаполиса: от исторических реконструкций, фестиваля профессий и состязаний пожарных до щедрых фуд-кортов и музыкальных проектов.

реконструкция

Воссоздавали яркие страницы из летописи мегаполиса с самого утра и до позднего вечера на фестивале реконструкции "Мінск старажытны". Гости праздника совершили увлекательный экскурс по десяти векам белорусской истории. Рыцарские баталии шумели на зеленой зоне вдоль проспекта Машерова и Победителей.

Михаил Милованов

"Половина здесь присутствующих реконструкторов приезжает только ради того, чтобы вот этим погожим осенним вечером провести здесь время и обязательно рассказать людям о таком своеобразном музее под открытым небом или машине времени, рассказать историю Минска за десять веков", - поделился участник международного фестиваля исторической реконструкции "Мінск старажытны" Михаил Милованов.

А еще в столице выбирали сильнейшего пожарного спасателя. В состязаниях приняли участие 12 команд, в том числе гости из России, Вьетнама, Сербии и Санкт-Петербурга.

"Соревнования очень интересные, потому что каждый элемент здесь максимально приближен к нашей реальной боевой работе, - отметил участник международных соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель" Денис Игнатович. - Все, что мы делаем на выездах, легло в основу этапов: спасение людей, эвакуация пострадавшего, перемещение грузов и переноска тяжестей. Это лучший способ продемонстрировать специфику нашей повседневной службы".

Добрая традиция Дня города - чествовать обладателей почетного звания "Минчанин года". На сцену площади Свободы у ратуши поднялись 13 жителей столицы - выдающиеся спортсмены, врачи, педагоги, инженеры и строители.

Александр Коваленок, бортоператор авиационного отряда авиакомпании "Трансавиаэкспорт", обладатель звания "Минчанин года - 2026":

"Это была для меня приятная новость, такая неожиданная, если честно. Считаю, что это оценка не только моей профессиональной деятельности, но и моего большого коллектива. Потому что, как бы там ни было, авиакомпания - это все-таки коллектив, который работает на итог".

"Я благодарна всем за поддержку, тепло и веру в меня. А самое главное - это благодарность от покупателя, их улыбка. И мы уже на протяжении многих лет работаем с ними. И я рада, когда я могу помочь им. Город-именинник ко дню рождения подошел основательно", - считает продавец-консультант столичного универмага, обладатель звания "Минчанин года - 2026" Елена Кулешова.

Каждый район в подарок получил гражданскую инициативу и еще по одной благоустроенной зоне отдыха. Поэтому столица развивается энергично и динамично.