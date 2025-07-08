Яркие преображения - Белоозерск готовится принять областной праздник тружеников села "Дожинки-2025"

Белоозерск готовится принять областной праздник тружеников села "Дожинки-2025". Чтобы город энергетиков сделать еще более уютным и комфортным, к масштабным работам подключились предприятия и организации.

Помогают в благоустройстве и сами жители Белоозерска.

Десятки строителей и звук техники практически во всех уголках города - Белоозерск преображается к празднику хлеборобов Брестской области. Главная площадь, в ближайшее время она станет трехуровневой. Осенью на областных "Дожинках" локация будет центром притяжения фестиваля-ярмарки.

Владимир Пилипец, председатель Белоозерского горисполкома:

"Архитектурное такое строение, которое позволит и теневую зону создать, и зону отдыха, и зону для того, чтобы родители пришли, посидели, дети на аттракционах покатались (будет строиться площадка игровая). Здесь будут проходить все основные мероприятия".

Акцент и на дорожную инфраструктуру. Сейчас идет ремонт теплотрассы. Позже здесь положат новый асфальт, сделают тротуарные дорожки. А еще преображают дома. Также большое внимание благоустройству дворов.

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Современные классы и спортивная площадка

Не узнать сегодня школу № 3. Капитальный ремонт на завершающей стадии. Обновляют и территорию вокруг. Школьная спортивная площадка будет не только современной, но и безопасной.

Лилия Кулинко, жительница г. Белоозерска:

"Я училась сама в этой школе, приятно наблюдать, что школа стала веселей, школа стала живой. Кабинеты понятно. Даже внешний вид изменился в полном масштабе. Радостно, приятно. Интересно видеть, как меняется Дом культуры. Город преобразится целиком и полностью".

Совершенствование оснащения городской больницы

Особенно важны для города инвестиции в здоровье людей. В ближайшее время значительно улучшат свою инфраструктуру и оснащение учреждения здравоохранения Белоозерска.

Галина Грицук, начальник Белоозерской городской больницы:

"Оборудование будет у нас закуплено: стоматологическая установка, видеофиброколоноскоп, машина скорой неотложной медпомощи. Наша больница вообще функционирует с 1962 года. У нас есть поликлиника, которая рассчитана на 600 посещений в смену, и стационар, где у нас сейчас функционирует 125 коек. Зона обслуживания - 12 500 человек".

Искусственное покрытие, новые трибуны, символический арт-объект

Белоозерск - город спортивный. Есть и своя футбольная команда "Коммунальник". Ставка на улучшение ее результатов благодаря современным условиям. На футбольном поле сделают искусственное покрытие, добавят трибуны. В планах и символичный арт-объект - мяч.

Новый бассейн

Достраивают в городе и бассейн. Его здесь ждали давно. Создает нужный людям объект Брестэнерго на базе своего оздоровительного центра.

Татьяна Панасюк, главный специалист по маркетингу оздоровительного центра:

"Предназначен бассейн для отдыхающих и жителей города. На втором этаже у нас бассейн, детский бассейн, джакузи. На первом этаже у нас будет массажный кабинет, хамам, баня, русская баня".

К областному празднику тружеников села город украсят новые, оригинальные скульптуры.

Владимир Пилипец, председатель Белоозерского горисполкома:

"В Белозерске на теплом канале, который охлаждает Березовскую ГРЭС, живут креветки в воде. У нас есть такой инициативный житель города (спасибо, что они такие есть) Артем Бор, который решил построить памятник креветке. И в этом году будет построен этот памятник нашей креветке. Беларусь, она привлекательная, синеокая, красивая. И у нас, видите, все живет, все приживается".