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Яркие кадры из жизни наших докторов в проекте "Объективно"
Безусловно, нашим врачам сейчас как никогда нужна поддержка белорусов. И речь не только о материальном. Важно, чтобы каждый из них чувствовал, что ими гордятся и понимают их непростой труд. Мы собрали яркие кадры из жизни наших докторов - уникальные операции, личные достижения каждого, а также открытие новых больниц и лабораторий. Что происходило в медицинской сфере за эти 3 месяца - одним кадром в проекте "Объективно" (видео).
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