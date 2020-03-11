Яркие кадры посевной кампании из разных регионов Беларуси в проекте "Объективно"

Многие районы, к слову, традиционно открывают посевную кампанию с праздника первой борозды, национальный колорит и особенности которого передаются из поколения в поколение. Это тот самый случай, когда в надежде на хороший урожай благословляют и землю, и руки, что на ней работают, и погоду призывают в союзники. Фоторепортеры информационного агентства БелТА собрали яркие кадры из разных регионов Беларуси, где уже приступили к севу. Что попало в объектив, давайте посмотрим.